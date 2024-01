Nexus Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Nexus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 16,47 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -7,82 Prozent, was bedeutet, dass Nexus aktuell um 15,3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Nexus als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,98 insgesamt 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitstechnologie", der bei 107,59 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Nexus-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit Abweichungen von +3,04 Prozent im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt und +1,54 Prozent im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nexus eine Dividende von 0,44 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (6,05 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 5,61 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.