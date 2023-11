Nexus Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nexus":

Die technische Analyse der Nexus-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 54,4 EUR liegt, was einer Entfernung von +1,3 Prozent vom GD200 (53,7 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in Bezug auf die charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 49,8 EUR. Dies resultiert in einem Abstand von +9,24 Prozent, was ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Somit wird der Kurs der Nexus-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Nexus in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Nexus führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Nexus bei 49,38, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 36,44, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.