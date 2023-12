Nexus Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Nexus wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Gesundheitstechnologie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 41,98, was einem Abstand von 59 Prozent zum Branchen-KGV von 102,64 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat Nexus eine Rendite von 7,48 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,66 Prozent, während Nexus mit 16,14 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nexus-Aktie (59,2 EUR) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 53,94 EUR eine Abweichung von +9,75 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 52,19 EUR liegt mit einer Abweichung von +13,43 Prozent darüber. Somit erhält die Nexus-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Nexus eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Nexus in dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.