Nexus Aktie: Eine neue Chance!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Nexus ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nexus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,62, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von Nexus auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 41,98 um 59 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" (101,28). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Nexus in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,48 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +17,47 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um -9,99 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,03 Prozent verzeichnete, liegt Nexus mit einer Überperformance von 18,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch eine weniger positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser längerfristigen Betrachtung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nexus-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nexus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nexus-Analyse.

Nexus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...