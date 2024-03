Nextgen Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Nextgen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 747,63 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (765 JPY) um +2,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 791,38 JPY, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Damit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nextgen-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 80,58 Punkten. Dahingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien wurde Nextgen in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nextgen-Aktie daher auch hier ein "Neutral"-Rating.