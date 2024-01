Nexters Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie von Gdev in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Netzwerken zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" lautet.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Gdev-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 4,68 USD, während der letzte Schlusskurs lediglich bei 2,23 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -52,35 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied von -7,47 Prozent, wodurch die Gdev-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die Anlegergespräche der letzten ein bis zwei Tage zeigen weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gdev. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Gdev ergibt sich ein aktueller Wert von 31,25 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50,97, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Gdev-Aktie zur Folge hat.

Insgesamt wird die Aktie daher in unserer Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.