Nexters Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Gdev wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Stimmung und der Buzz im Netz, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gdev ein neutraler Wert.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-Zeitraum, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI ebenfalls eine neutrale Bewertung.