Nexters Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Gdev-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,22 USD liegt, was einer Abweichung von -49,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs nur um -0,89 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Gdev-Aktie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Gdev ergeben eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität normal ist und die Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Gdev überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Gdev-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. An fünf Tagen herrschten vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gdev, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.