Nexters Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Gdev-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 2,2 USD gehandelt, was einem Rückgang von -2,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -48,96 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an und liegt für die Gdev bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und liegt bei 50, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zur Gdev neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Bereich hat die Gdev-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit wird die Gdev-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.