Nexters Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) der Gdev-Aktie liegt bei 49,98 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gdev-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,2001 USD weicht somit um -53,68 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,45 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,2 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Gdev-Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gdev weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Gdev-Aktie insgesamt die Note "Neutral" zugewiesen.

Das Anleger-Sentiment für die Gdev-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien und eine verstärkte Auseinandersetzung mit den positiven Themen rund um Gdev. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".