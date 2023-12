Nextdoor Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Nextdoor-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 2 neutrale Bewertungen vor, während es keine positiven oder negativen Bewertungen gibt. Es gab keine Analystenupdates zur Nextdoor-Aktie im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 3,03 USD, was eine potenzielle Performance von 53,55 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Nextdoor ist ebenfalls neutral. Während die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Stimmung der Aktie als neutral eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Nextdoor festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die vermehrt negative Themen diskutierten. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Nextdoor daher in diesem Bereich eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nextdoor-Aktie liegt bei 44, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Nextdoor-Aktie basierend auf der Analyse von Analysten, Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index.