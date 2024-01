Nextdoor Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Nextdoor gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nextdoor daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung für Nextdoor ergibt insgesamt ein "Neutral", da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nextdoor liegt bei 3,03 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich voraussichtlich um 77,94 Prozent entwickeln, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nextdoor-Aktie beträgt 87, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass Nextdoor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Nextdoor daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nextdoor-Aktie derzeit bei 2,22 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,7 USD aus dem Handel ging, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht derzeit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".