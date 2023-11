Nextdoor Holdings Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Nextdoor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,25 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,63 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -27,56 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 1,75 USD, was einen Unterschied von -6,86 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nextdoor-Aktie liegt bei 55, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Nextdoor festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nextdoor in dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Damit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nextdoor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.