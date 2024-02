Nextdoor Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nextdoor wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Nextdoor überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,57, was bedeutet, dass Nextdoor weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Nextdoor. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nextdoor wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Wenn es um die langfristige Meinung von Analysten geht, wird die Nextdoor-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nextdoor vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 3,03 USD angesiedelt, was einer positiven Performance von 66,21 Prozent entspräche und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Nextdoor. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating für das Anleger-Sentiment.