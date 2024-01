Nextdoor Holdings Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Nextdoor wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 92,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nextdoor-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 49,53, was bedeutet, dass Nextdoor hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nextdoor somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Nextdoor derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2,22 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,67 USD) um -24,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,47 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Nextdoor-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Nextdoor-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,03 USD, was ein Aufwärtspotential von 81,14 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, wodurch Nextdoor insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Stimmung rund um Nextdoor in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Nextdoor hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.