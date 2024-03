Nextdc Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Nextdc als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nextdc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,23 und für den RSI25 von 25,91. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Nextdc-Aktie ein Durchschnitt von 13,41 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,54 AUD, was eine positive Abweichung von 30,8 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 15,3 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Nextdc-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der positiven Anlegerstimmung und der charttechnischen Analyse.