Next.e.GO Mobile SE kündigt auf der Pariser Motor Show mehrere Neuheiten an, darunter die Einführung eines neuen, kompakten, emissionsfreien Lieferfahrzeugs für die letzte Meile, den e.Xpress

Aachen, Deutschland und Paris (ots/PRNewswire) -- Next.e.GO Mobile SE kündigt den Verkaufsstart des e.wave X ab dem 17. Oktober an – exklusiv für Kunden, die bereits reserviert haben- Next.e.GO Mobile SE stellt außerdem ein neues, kompaktes und emissionsfreies Fahrzeug für die letzte Meile vor, den e.Xpress- Next.e.GO Mobile SE kündigt eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen Ample Inc. an, um einen einzigartigen, schnellen und bequemen, automatischen Batteriewechsel einzuführen- Next.e.GO Mobile SE kündigt eine strategische Zusammenarbeit mit dem deutschen Fintech-Unternehmen OneFor Holding GmbH an, um Kunden Zugang zu sofortigen Autokrediten von bis zu 25.000 Euro zu ermöglichenDer unabhängige deutsche Elektrofahrzeughersteller Next.e.GO Mobile SE („e.GO") hat auf der Pariser Motor Show heute mehrere Ankündigungen getätigt, darunter den Verkaufsstart für den e.wave X. Die ersten e.wave X-Fahrzeuge, die produziert werden sind für Kunden bestimmt, die seit dem Frühsommer diesen Jahres ein Fahrzeug reserviert haben. Die neuen Farben und Ausstattungslinien sind jetzt über den e.GO-Konfigurator verfügbar. Er ermöglicht es diesen Kunden während des exklusiven Zeitraums, ihr individuelles Fahrzeug zu konfigurieren und zu bestellen. Nach Erfüllung der Reservierungsaufträge wird der e.GO-Verkaufskonfigurator ab dem 1. Dezember 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Alle Details zu technischen Daten, Optionen und Sonderausstattungen sowie Preise sind in den Produktkatalogen und im Konfigurator zu finden.Der neue e.Xpress für die urbane Zustellunge.GO kündigt außerdem die Einführung eines neuen kompakten Elektrofahrzeugs für die urbane Zustellung auf der letzten Meile, des e.Xpress, an. Das neue Fahrzeug wurde für die wachsende Nachfrage nach emissionsfreien städtischen Zustellungen und gewerblichen Flotten entwickelt. Der e.Xpress berücksichtigt die relevanten Faktoren für kommerzielle Flottenmanager wie Betriebszeit, Ladegeschwindigkeit und Restwert, indem er eine einzigartige und universelle Lösung für den Batteriewechsel bietet, die so schnell und bequem sein soll wie das Betanken von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Die Lösung ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit zwischen e.GO und Ample - einem amerikanischen Anbieter von Technologie- und Energielösungen, der autonome Robotik und modulare Batteriestrukturen einsetzt, um die Energieversorgung für Elektrofahrzeuge zu optimieren.Der e.Xpress ist mit einer strapazierfähigen Polymer-Außenhaut ausgestattet, welche die Reparaturkosten und -zeiten über die gesamte Lebensdauer reduzierten soll. Er bietet je nach gewählter Konfiguration ein Kofferraumvolumen von bis zu 940 Litern und eine Bruttonutzlast von bis zu 240 kg. Er wird mit einer austauschbaren Batterie erhältlich sein und soll je nach gewählter Konfiguration eine städtische Reichweite von bis zu 230 km und eine Batteriewechselzeit von nur wenigen Minuten ermöglichen. Er wird Kunden, Unternehmen und Flottenbetreibern sowohl mit der im Kauf enthaltenen Batterie als auch alternativ mit einem Abonnementmodell angeboten, bei dem der Kunde die Energielieferung und -nutzung abonniert, anstatt eine Batterie zu kaufen. Der Start der Reservierungen für den e.Xpress ist für den 2. November 2022 geplant.Kooperation mit OneForDarüber hinaus kündigt e.GO den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit OneFor an - einem innovativen deutschen Fintech-Unternehmen, das sich auf die digitale Finanzierung und den Zahlungsverkehr von Verbrauchern konzentriert - mit dem Ziel, Kunden Zugang zu sofortigen Autokrediten von bis zu 25.000 Euro[1] zu verschaffen. Die Autokredite werden schnell abgewickelt und haben feste Zinssätze bei einer Rückzahlungsdauer von bis zu 84 Monaten[2].„Bei e.GO haben wir uns Einfachheit und Praktikabilität als Teil der Kreislaufwirtschaft zur Aufgabe gemacht und suchen Lösungen für einige der größten Herausforderungen, denen wir als Menschheit gegenüberstehen. Aus diesem Grund setzen wir auf Innovation und Technologie, um Menschen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das Angebot eines urbanen E-Fahrzeugs mit einer Ladelösung, die so schnell und bequem wie das herkömmliche Tanken ist, aber die begrenzten Ressourcen unseres Planeten oder die Energieinfrastruktur nicht so stark belastet sowie die Bereitstellung von innovativen Finanzlösungen für Kunden, die ihre Entscheidung für nachhaltige Mobilität unterstützen, sind Ausdruck dieses Engagements", erklärt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender von e.GO.1. Es gelten die OneFor AGBs.2. Es gelten die OneFor AGBs.Über Ample: Ample Inc. mit Sitz in San Francisco (USA) ist ein Anbieter von Technologielösungen, der autonome Robotik und intelligente modulare Batterietechnologie einsetzt, um die Energieversorgung für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Das Unternehmen hat eine wirtschaftliche, schnell einsetzbare und leicht zugängliche Plattform entwickelt, mit der Elektrofahrzeuge innerhalb von Minuten voll aufgeladen werden können (www.ample.com (https://ample.com/)).Über OneFor: Die in Deutschland ansässige OneFor Holding GmbH ist ein Fintech-Unternehmen, das verschiedene digitale Geldanwendungen und -dienstleistungen anbietet, darunter unbegrenzte Konten, Zahlungs- und Kartendienste sowie Privatkredite und Investitionen. Die Kartenlösung wird von Mastercard International unterstützt. 