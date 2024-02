Next Science Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Die Technische Analyse von Next Science basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 23,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Next Science bei 0,44 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,36 AUD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -18,18 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,32 AUD, was zu einem Abstand von +12,5 Prozent führt und somit als "Gut" bewertet wird. Dies führt zu einer Gesamtnote von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Next Science negativ sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über Next Science veröffentlicht wurden. Obwohl der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Next Science beschäftigt hat, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.