Next Hydrogen Solutions Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Next Hydrogen-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Next Hydrogen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 2 CAD, was ein Aufwärtspotential von 122,22 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,9 CAD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 12,12, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 43,16 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Next Hydrogen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,9 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.