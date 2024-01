Next Fifteen Communications Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Gemäß der Analysteneinschätzung für die Aktie von Next liegen in den letzten zwölf Monaten 2 positive Bewertungen vor, während es keine neutralen oder negativen Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 1450 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 832 GBP einem möglichen Anstieg um 74,28 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Next zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Next-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Next diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für die Next-Aktie also eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung basierend auf Analysteneinschätzungen, Sentiment-Analyse und Anlegerinteraktionen.