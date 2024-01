Next Fifteen Communications Aktie: Eine neue Chance!

Die Analystenbewertung für Next zeigt, dass die meisten Analysten in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung abgegeben haben. Es gab keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1450 GBP, was einem Potenzial von 77,48 Prozent entspricht. Dementsprechend wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie von Next aktuell überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 29,27 Punkten, was dies bestätigt, während der RSI25 bei 35,94 liegt und die Aktie als neutral einstuft.

Das Anleger-Sentiment für Next war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Next-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Aktie in der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.