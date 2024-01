Next Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Next plc":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Next als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Next-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,76 und ein Wert für den RSI25 von 32,76, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Next. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Next wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Next im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Next damit 35,4 Prozent über dem Durchschnitt (5,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 5,45 Prozent. Next liegt aktuell 35,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Next. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An zehn Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Next daher eine "Neutral"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Next identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Next von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.