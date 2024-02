Next Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Next plc":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Next hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion die Anleger-Stimmung als "Gut" ein.

Die Analystenmeinungen zu Next zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Next. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6810 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (8400 GBP) einem potenziellen Rückgang von -18,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Next-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Diskussionen in sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Next wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Next-Aktie zeigt Werte von 47,45 (RSI7) und 51,23 (RSI25), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.