NextSource Materials Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Nextsource Materials-Aktie stattgefunden, wobei alle 1 Bewertungen "Gut" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Nextsource Materials-Aktie. Es gab jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Nextsource Materials. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 4 CAD, was einem Aufwärtspotential von 433,33 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,75 CAD. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich eine negative Einstellung gegenüber Nextsource Materials. Es gab keine positiven Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nextsource Materials daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nextsource Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,45 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1 CAD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion um Nextsource Materials gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.