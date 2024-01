NextSource Materials Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie der Nextsource Materials wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 1 Gut-Bewertung, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen leiten die Analysten eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Im letzten Monat wurden keine Updates von Analysten zu Nextsource Materials veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,16 CAD liegt. Dies impliziert eine erwartete Kursentwicklung von 244,83 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Nextsource Materials keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien zu erkennen waren. Auch die Stärke der Diskussion wurde als "Neutral" bewertet, da keine wesentlichen Veränderungen in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Nextsource Materials in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nextsource Materials derzeit -10,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -30,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" bewertet.