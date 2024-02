NextEra Energy, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Nextera Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 65,79 USD liegt und der Kurs der Aktie bei 58,15 USD um -11,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 59,7 USD, was einer Abweichung von -2,6 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Nextera Energy von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine "Neutral" Einstufung der Anleger-Stimmung, obwohl die Redaktion auch ein berechenbares "Gut"-Signal gefunden hat.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy beträgt 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nextera Energy eine Dividendenrendite von 3,78 % aus, was 0,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht niedrigeren Ertrags.

Damit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Nextera Energy als "Neutral" bis "Gut" in den verschiedenen Kategorien der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, Fundamentaldaten und Dividende.