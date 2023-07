NextEra Energy: Umsatz- und Gewinnsprung im 3. Quartal erwartet - Was Aktionäre wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

NextEra Energy, ein Unternehmen mit Sitz in Juno Beach, Florida, wird in 96 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt darauf zu erfahren, wie sich der Umsatz und die Gewinnzahlen entwickelt haben. Auch interessant ist der Vergleich zur Vorjahresperiode.

In den nächsten drei Monaten gibt es also viel für die Aktionäre von NextEra Energy zu erwarten. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 129,90 Mrd. EUR und die Investoren sind gespannt auf das Ergebnis des dritten Quartals. Analysten gehen davon aus, dass NextEra Energy im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 5,99 Mrd. EUR und nun wird mit einem Plus von +23,40 Prozent auf 6,34 Mrd. EUR gerechnet.

Auch beim Gewinn soll es...