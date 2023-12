NextEra Energy Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Nextera Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 68,43 USD liegt. Der Aktienkurs hat sich bei 62,78 USD eingependelt, was einem Abstand von -8,26 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 56,58 USD, was einer Differenz von +10,96 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nextera Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,59 Prozent verzeichnete. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche durchschnittlich um 50,69 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -83,28 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Nextera Energy mit 83,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Einschätzung der Analysten für Nextera Energy fällt insgesamt positiv aus, da 7 Empfehlungen als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst den Titel als gut und keiner als schlecht einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 90,17 USD, was einem erwarteten Anstieg von 43,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.