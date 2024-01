NextEra Energy Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der Kurs als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Nextera Energy liegt bei 16,73, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 37,94 und wird als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Vergleich wird Nextera Energy als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,88 im Vergleich zum Branchen-KGV von 129,72. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einer Empfehlung von "Gut" basierend auf den abgegebenen Kurszielen, die auf eine mögliche Steigerung um 45,24 Prozent hindeuten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Nextera Energy eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Dies deutet auf eine pessimistische Stimmung über einen längeren Zeitraum hin.