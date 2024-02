NextEra Energy Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nextera Energy insgesamt 3 Analystenbewertungen. Diese zeigen, dass die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wird, basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen für die Aktie zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose von 69,67 USD für das Wertpapier ergibt laut Analysten ein Aufwärtspotential von 155,19 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Auch die Internet-Kommunikation zeigte eine deutlich verbesserte Stimmung für Nextera Energy in den letzten Wochen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird Nextera Energy von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 11 liegt, was eine positive Differenz von +6,98 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.