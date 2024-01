NextEra Energy Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Nextera Energy-Aktie wird derzeit auf 57,98 USD gehandelt, was einem Abstand von -12,65 Prozent vom GD200 (66,38 USD) entspricht. Dieses "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht wird durch den GD50, der bei 59,43 USD liegt, etwas gemildert. Hier beträgt der Abstand nur -2,44 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses der Nextera Energy.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Performance von Nextera Energy in den letzten 12 Monaten bei -27,97 Prozent und damit mehr als 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 48,4 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy einen Wert von 27 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 130 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf fundamentalen Grundlagen unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nextera Energy nur geringfügig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Stromversorgern – 3,78 % im Vergleich zu 4,6 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.