NextEra Energy Aktie: Das ist Wahnsinn!

Nextera Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Versorgungsunternehmen", notiert aktuell (Stand 09:52 Uhr) mit 84.06 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Nextera Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Nextera Energy. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nextera Energy daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Nextera Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Nextera Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nextera Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 88,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (84,06 USD) könnte die Aktie damit um 5,58 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Nextera Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nextera Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,75 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

