NextEra Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Nextera Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 63,05 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 59,54 USD um -5,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 57,87 USD, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nextera Energy-Aktie kurzfristig überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 12,9 Punkten liegt. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysten bewerten die Nextera Energy positiv, da 3 Empfehlungen für "Gut", 0 für "Neutral" und 0 für "Schlecht" vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 36,04 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhalten.

Im Branchenvergleich erzielte die Nextera Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,36 Prozent, was einer Underperformance von -17,98 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der "Stromversorger"-Branche und des "Versorgungsunternehmen"-Sektors entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.