NextEra Energy Aktie: Das hat Gewicht!

Nextera Energy wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 27,88, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 130,96 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Nextera Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,97 Prozent erzielt und liegt damit 78,42 Prozent unter dem Durchschnitt von 50,44 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Stromversorger" beträgt 50,44 Prozent, und Nextera Energy liegt aktuell 78,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie mittelgroß ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nextera Energy ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse weist die Aktie eine Abweichung von -9,11 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Nextera Energy für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.