NextEra Energy Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nextera Energy-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,88, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zur Nextera Energy-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 1 Gut-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nextera Energy eine Dividendenrendite von 3,78 % aus, was 0,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Beim Vergleich der Aktienkurse in der Branche "Versorgungsunternehmen" ergibt sich, dass die Rendite von Nextera Energy in den letzten 12 Monaten um 27,97 Prozent niedriger war als der Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.