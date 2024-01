NextEra Energy Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Analysteneinschätzung für Nextera Energy fällt insgesamt positiv aus. Von insgesamt 7 Bewertungen waren 7 gut, 0 neutral und 0 schlecht. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nextera Energy liegt bei 90,17 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 45,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "gut".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy liegt bei 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Nextera Energy derzeit überverkauft ist, was zu einer weiteren "gut"-Einstufung führt. Auf einer Basis von 25 Tagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Nextera Energy insgesamt eine positive Bewertung.