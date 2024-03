NextEra Energy Aktie: Was soll das denn werden?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nextera Energy wurde kürzlich intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nextera Energy diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Nextera Energy-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Nextera Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,11 Prozent erzielt, was 59,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Nextera Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung des Anleger-Sentiments, der Branchenvergleich Aktienkurs und des Relative Strength Index für die Aktie von Nextera Energy.