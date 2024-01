NextEra Energy Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Nextera Energy liegt bei 72,07, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,48 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Aktie der Nextera Energy wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 90,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 55,51 Prozent darstellt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy beträgt 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Stromversorger" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nextera Energy nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Die geringe Differenz von 0,82 Prozentpunkten führt zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.