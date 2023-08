NextEra Energy Aktie: Trotz Kursverlust, Anleger setzen auf erneuerbare Energien

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

Nur in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -3,74% gesunken. Die Aktie notiert aktuell bei 62,58 EUR und hat somit in der Vergangenheit stark an Wert verloren.

Dennoch bleibt die NextEra Energy Aktie für viele Anleger weiterhin attraktiv. Das Unternehmen ist einer der größten Energieversorger in den USA und setzt verstärkt auf erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft. Dadurch positioniert sich NextEra Energy im Wachstumsmarkt der sauberen Energien und profitiert von steigenden Umsätzen.

Außerdem sind die langfristigen Prognosen für das Unternehmen positiv. Analysten gehen davon aus, dass sich der Umsatz und Gewinn weiterhin positiv entwickeln werden. Vor allem die Investitionen in erneuerbare Energien sollten zukünftig zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen.

Trotzdem sollten Anleger nicht vergessen, dass es sich bei...