NextEra Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch Finanzdaten bestimmt, sondern auch durch die Kommunikation im Internet. Bei Nextera Energy hat sich die Diskussionsintensität in letzter Zeit stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben Nextera Energy in den letzten zwölf Monaten positiv bewertet, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 157,07 Prozent, was von den Analysten als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Nextera Energy mit 11,73 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,72 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Die Aktienperformance von Nextera Energy zeigt eine Unterperformance von -60,11 Prozent im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" und -60,97 Prozent im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.