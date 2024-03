NextEra Energy Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy liegt bei 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 133,22 für Stromversorger deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene der fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass Nextera Energy mit einer Rendite von -20,92 Prozent deutlich schlechter abschneidet als der Sektor im letzten Jahr. Die durchschnittliche Rendite der Stromversorger-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -2,39 Prozent, während Nextera Energy eine Rendite von -18,53 Prozent verzeichnet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Nextera Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 63,53 USD, während der Kurs der Aktie bei 55,53 USD liegt, was einer Abweichung von -12,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 58,18 USD weist eine Abweichung von -4,55 Prozent auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nextera Energy eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nextera Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Nextera Energy aufgrund der fundamentalen Kriterien als unterbewertet eingestuft, während sowohl die Aktienkursentwicklung als auch die technische Analyse als negativ bewertet werden. Die Anlegerstimmung wird als neutral eingestuft.