NextEra Energy Aktie: Der Knaller!

Die Nextera Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,64 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,79 % niedriger ist. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Nextera Energy 27, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 132 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nextera Energy ist insgesamt "Neutral". Obwohl in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Nextera Energy. Dies spiegelt sich in einer ausgeglichenen Anzahl von "Gut"- und "Schlecht"-Signalen wider.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Nextera Energy als "Gut" ein, basierend auf 3 positiven Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 81 USD, was einer Erwartung von 41,73 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".