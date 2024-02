NextEra Energy Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nextera Energy-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 60,95, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende von 3,78% liegt Nextera Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (4,69%) nur leicht darunter, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nextera Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 64,66 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 56,61 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (59,28 USD) erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Nextera Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare ergab eine "Gut"-Einstufung. Zusätzlich wurden 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.