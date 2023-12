NextEra Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy beträgt derzeit 27,88 und liegt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 125 für Stromversorger. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich ein gemischtes Bild zur Einschätzung und Stimmung rund um Nextera Energy. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den zwei Wochen zuvor insgesamt die negativen Meinungen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, da auch neun Handelssignale auf eine neutrale Einschätzung hindeuten. Somit wird die Aktie von Nextera Energy bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Nextera Energy derzeit mit 3,78 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent bei Stromversorgern. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Nextera Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um 64,44 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -97,03 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.