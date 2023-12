NextEra Energy Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Stimmung für Nextera Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy mit einem Wert von 23,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Nextera Energy einen Wert von 44,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 28,92 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Einschätzungen der Analysten für Nextera Energy zeigen, dass diese 4 mal die Bewertung "Gut", 1 mal "Neutral" und keinmal "Schlecht" vergeben haben. Dies führt langfristig zu einer "Gut"-Bewertung des Titels von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten zudem eine positive Entwicklung des Kurses von 30,53 USD auf 86,60 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

