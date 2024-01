NextEra Energy Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Nextera Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -55,01 Prozent erzielt, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,84 Prozent, wobei Nextera Energy mit 55,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Auswirkungen auf die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist stark zurückgegangen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 23,5 ist Nextera Energy deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 129,4, was einer Unterbewertung von 82 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Nextera Energy abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 86,6 USD, was einer potenziellen Steigerung um 192,67 Prozent entspricht. Somit erhält die Nextera Energy-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.