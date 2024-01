NextEra Energy Aktie: Hammer-Nachricht!

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy einen Wert von 27 auf. Das bedeutet, dass die Börse 27,88 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 79 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der Stromversorger-Branche liegt derzeit bei 129. Aufgrund dieses Vergleichs wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Nextera Energy langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 7 die Aktie positiv, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es wurden keine aktuellen Analystenupdates in Bezug auf Nextera Energy veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 90,17 USD, was einer Erwartung von 44,78 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nextera Energy werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine starke Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Nextera Energy in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nextera Energy überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.