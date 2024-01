NextEra Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen, dass Nextera Energy in letzter Zeit eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz verzeichnet hat. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Anleger haben den Wert in den vergangenen zwei Wochen jedoch überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Nextera Energy derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Nextera Energy liegt derzeit bei 3,78 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Angesichts dieser geringen Differenz wird die Aktie insgesamt neutral eingeschätzt.

Es bleibt zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.