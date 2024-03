NextEra Energy Aktie: Eine Gewinnchance?

Nextera Energy, ein Unternehmen aus der "Stromversorger"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien dieser Branche im Durchschnitt nur um -1,24 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nextera Energy eine Underperformance von -17,12 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Rendite mit -1,24 Prozent im letzten Jahr deutlich darunter, nämlich um 17,12 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schneidet Nextera Energy daher schlecht ab.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nextera Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 63,19 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 57,15 USD liegt, was eine Abweichung von -9,56 Prozent bedeutet. Demnach erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In einer kurzfristigeren Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nextera Energy liegt bei 24,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Nextera Energy derzeit eine Dividendenrendite von 3,64 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,79 %. Die Differenz von 1,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt sich, dass Nextera Energy in verschiedenen Bereichen wie Performance, technischer Analyse und Dividende gemischte Bewertungen erhält, was auf eine Herausforderung in der aktuellen Marktsituation hinweisen könnte.