NextEra Energy Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Im Falle von Nextera Energy wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,78 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent für Stromversorger. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Nextera Energy eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,88 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Nextera Energy mit einer Rendite von -27,97 Prozent mehr als 76 Prozent darunter. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von 48,43 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Nextera Energy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.